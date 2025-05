Un nuevo contrato liberal sobre inmigración

Ni Marine Le Pen, ni Orban, ni Santiago Abascal. Ha sido Keir Starmer, primer ministro británico, el que ha exigido integración a inmigrantes, en términos lingüísticos y culturales, para que Gran Bretaña no termine siendo una "isla de extraños". Starmer, no Trump o Meloni, es el que ha alarmado sobre el millón de inmigrantes que entró en Reino Unido en 2023. No ha hablado del "gran reemplazo", la tesis de que hay un plan por parte de Soros y los suyos para sustituir cultural y étnicamente a los europeos en su territorio, pero poco le ha faltado. Recordemos que hace unas semanas, en una tribuna de El País se defendía que exigir la integración de los inmigrantes es fascismo. Pero en pleno siglo XXI, si en El País no te tachan de fascista un par de veces a la semana es que algo estás haciendo mal.

En cualquier caso, la nueva política de los socialistas británicos supone un completo giro de guion respecto a los postulados multiculturalistas de la izquierda hegemónica que ha permitido la islamización de grandes zonas europeas, con burkas en las calles y velos en las escuelas, mientras se sigue prohibiendo el nudismo y las gorras de raperos. El multiculturalismo, en realidad, lo que defiende es que los islamistas deben gozar de privilegios espurios, tanto por ignorancia sobre el islam como por miedo a los islamistas. Los asesinatos del director de cine Theo van Gogh, los humoristas de Charlie Hebdo y el profesor de Valores éticos Samuel Paty por parte de islamistas no han caído en saco roto. Los multiculturalistas nunca han entendido, o han pretendido no saber, que ni la apología del terrorismo entra dentro de la libertad de expresión, ni la propagación del integrismo y el fundamentalismo se acoge a la libertad religiosa.