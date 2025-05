Exposición de Los Machado en la Academia

Alfonso Guerra González, famoso político socialista, es el Comisario de la Exposición de Los Machado en la Real Academia de la Lengua Española. Visito la muestra el miércoles 22 de mayo de 2025. Paso el arco de seguridad a las cinco de la tarde. Todas las salas están custodiadas por un guardia de seguridad. No es una Exposición de gran formato, pero lo parece. No veo a ninguna otra persona. Estoy aquí más solo que la una. Soy el único visitante. Me siento extraño. Cuando llego a la sala de la Guerra Civil, la luz se hace más tenue, hay arena en una parte de la sala, sacos terreros de trinchera y sillas volcadas por el suelo… Mal asunto. Otra vez, el rollo de siempre sobre la Guerra Civil. La Guerra Incivil más salvaje del siglo XX. A veces el sectarismo del comisario inunda de tinieblas la mirada limpia de un visitante despistado. En todo caso, si se trataba sólo de recuperar la figura de Manuel Machado para los analfabetos "progres" de España, el personal que lleva gestionando la cosa de la cultura en la España socialista, creo que lo objetivo está conseguido. Quizá esa gente logre leer a uno de los grandes maestros de Borges, Manuel Machado.