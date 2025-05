Trump contra Harvard

Que Trump casi siempre se equivoque no implica que alguna vez no acierte. Además de sus campañas disparatadas, de los aranceles a Rusia, también hay una acción tan discutida como la desfinanciación de las universidades que no eliminen sus políticas racistas de admisión, la costumbre de mirar hacia otro lado con las campañas de odio hacia los judíos y el brutal acoso al que se ven sometidos los académicos que no se prestan a entrar por el aro de lo políticamente correcto que dictamina el núcleo irradiador izquierdista.

La inquina racionalmente motivada de Trump hacia Harvard empezó en 2019, cuando Hayden Williams se encontraba en la Universidad de Berkeley. Williams, un representante del Leadership Institute que colaboraba con el grupo conservador Turning Point USA, estaba promoviendo su organización y exhibiendo un cartel que decía "Los engaños de crímenes de odio perjudican a las víctimas reales". Dos hombres se acercaron a su mesa, iniciaron una discusión y uno de ellos agredió a Williams, que fue invitado por Trump a hablar ante la Conservative Political Action Conference. El entonces presidente lo elogió y le sugirió que demandara a la universidad. Este incidente es un ejemplo de la intolerancia que se respira hacia los conservadores en los campus universitarios, pero muchos estudiantes y las universidades excusaron y minimizaron el ataque. Algo similar a lo que pasa con los profesores y estudiantes españoles y democráticos que osan cuestionar la dictadura nacionalista en Cataluña, y que son sistemáticamente agredidos y rutinariamente silenciados por la turbamulta de estudiantes nacional-socialistas de Puigdemont y Sánchez ante la mirada entre indiferente y cómplice de las autoridades académicas.