¿Qué salida tiene esto? Más política y menos moralismo

Una salida muy sencilla tiene este horror sanchista. "Protesta y sobrevive para mantener la dignidad. Quien no lo haga, ya sabe lo que le espera. Sánchez es poca cosa, pero los españoles en su conjunto están a su nivel. Cobardes y miserables. Aguantan lo que no está en los escritos. Bien. Ya nos hemos desahogado con un par de frases de mala literatura. ¿Y ahora qué podemos esperar? Todo es posible. ¡Cualquiera no se apunta al "posibilismo"! Negarlo sería una contradicción. Sería tan paradójico como escribir sobre la creatividad política sin creer en ella. Creo a pies juntillas en la política. Soy "posibilista", perdón por hablar en primera persona, pero aquí lo considero necesario. Dejo el rollo de la "ética de la convicción" para los cobardes y los malandrines. Es el único argumento que tienen las almas bellas para vencer a la realidad. Yo soy realista. Más política y menos moralismo.

Por lo tanto, agarrémonos a la política. Pregonemos lo obvio: hay múltiples salidas para este rollo del régimen del 78, bipartidista, bifronte y cabrón, como todo lo que está montado sobre convenciones y normas dudosas para un pueblo tan mal educado como panoli. De la ley a la ley, repiten los más "gilis" del periodismo, cuando debería decir: perversiones a ciento creó la Transición. Ahora las estamos pagando con una vida política de perros. Denunciemos las fundamentales fallas de aquella Transición para salvar algunas de sus virtudes. Es obvio que la "partitocracia" fue una de las más funestas. De ahí deriva la principal falla del sistema.