Plegarias podemítico-andalusíes

Con estos versos del grupo Califato 3/4 Isabel Franco, secretaria general de Podemos Andalucía y diputada de Podemos por Sevilla en el Congreso de los Diputados, se adornó durante una intervención transida del multiculturalismo que, a su juicio, caracterizó a Al Ándalus –que de manera indocta identifica con la actual Andalucía– antes de la irrupción de la Monarquía Hispánica (sic), responsable, a su decir, de “una enorme invasión, genocidio y ocultación”. De nada sirvió la sensiblera defensa de su compañero de partido, Pablo Echenique, que terció tuiteramente a su favor, aprovechando para insultar a Vox, pues las reacciones ante tal cúmulo de disparates no se hicieron esperar. Procede, pues, desmontar morosamente los argumentos, pretendidamente históricos, expuestos por Franco en sede parlamentaria.

En este sentido, llama poderosamente la atención la apelación a una monarquía, la hispánica, que no existió en los idílicos tiempos que añora doña Isabel, nombre de la reina adjetivada papalmente como “católica”. Sea como fuere, la arcadia multicultural ultimada por la, según nuestra diputada, Monarquía Católica no fue quien rompió la armonía andalusí, pues aquel Estado, que entendemos que coincide con el califato, ya se fracturó en taifas durante el siglo XI. Unas taifa que, sépalo o no Franco, a menudo buscaron el amparo de los cristianos para defenderse u ofender a sus compañeros de hasta cinco rezos diarios. En definitiva, su señoría permanece cautiva del mito de las Tres Culturas, razón por la cual excluye de sus reivindicaciones regionales a los iberos –acaso entendidos como pueblo originario–, a los griegos y a los imperialistas romanos. Columbramos, puesto que habla de una Andalucía cristiana, que este credo estaría ligado a los visigodos…