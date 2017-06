Rafael del Riego, asturiano de familia hidalga, era un teniente coronel que en 1819 formaba parte del ejército reunido en Andalucía para ir a sofocar los movimientos independentistas de las colonias americanas. En vez de embarcarse en aquella aventura, el 1 de enero de 1820 el audaz militar proclamó en Cabezas de San Juan (Sevilla) la Constitución de Cádiz, y hacia finales de mes comenzó con sus tropas un periplo que lo llevaría por otras poblaciones andaluzas, en las que repitió la proclama, restableciendo las autoridades constitucionales y confiriendo la libertad a los presos políticos. El ejemplo cundió pronto en La Coruña, Oviedo, Murcia, Zaragoza, Barcelona. El Conde de La Bisbal, encargado por el Gobierno realista para combatir la insurrección en el sur, prefirió proclamar también él la Constitución en Ocaña. El 6 de marzo, Fernando VII intentó sortear el trance convocando a Cortes por estamentos, pero un día después los revolucionarios vaciaban las cárceles y el monarca se vio obligado a aceptar la Carta Magna.

Los jefes militares que habían restablecido la Constitución de 1812 llegaron a Cádiz, la cuna de aquel histórico texto, el 4 de abril. El 27 tuvo lugar el juramento. El Constitucional de Madrid dejaba esta reseña:

A las once de la mañana se tuvo en esta ciudad la noticia de que por la tarde entraba el héroe don Rafael del Riego, jefe de la primera división del ejército Nacional. Aunque el tiempo era corto, se hicieron sin embargo algunos preparativos para recibir a este patriota, que de tanta gloria se ha cubierto, tantas fatigas militares ha sufrido y tantos peligros ha arrostrado por libertar su patria de la esclavitud. Se le tenía preparado una carretela adornada, según lo permitió la premura del tiempo y, cuando llegó a San José, el pueblo, que había salido en excesivo número a esperarlo, no se pudo contener, quitó los caballos, y fue tirando de dicha carretela. A su llegada a la puerta de tierra, una banda de música militar, que estaba igualmente dispuesta, empezó a tocar sonatas marciales, y siguió delante. No puede darse una idea del entusiasmo de que se poseyó este pueblo a vista de la presencia de este héroe: los aplausos y vítores fueron desmedidos; todos los balcones y rejas estaban engalanados con vistosas colgaduras y las bellas gaditanas arrojaban flores y colmaban de aclamaciones al héroe libertador de la patria. De la Puerta de Tierra, lo condujeron a las casas capitulares, a cuyo balcón se asomó y, después de victoreado por el pueblo, dijo entre otras cosas: que no tenía voces para explicar el agradecimiento que tenía al pueblo de Cádiz por el recibimiento que le había hecho y que derramaría la última gota de su sangre por defender a tan heroico pueblo y a toda la nación. En el momento, se iluminaron sus balcones y en seguida toda la ciudad, con la mayor rapidez y magnificencia. Del cabildo lo llevaron por las calles de la Pelota, Cobos, Juan de Andas, Guanteros, San Agustín, San Francisco, Carne y Verónica a la calle Ancha. Allí entró en casa del general Ferraz y, habiéndose asomado al balcón, impuso silencio, y dijo: ¡Viva el heroico pueblo de Cádiz; viva la Constitución de la monarquía española; viva Fernando VII constitucional; viva la religión católica; viva la libertad!