Escribir una historia del liberalismo implica enfrascarse, antes de entrar en materia, en una serie de precisiones terminológicas destinadas a acotar debidamente lo que se quiere aludir con el adjetivo liberal. A pesar de la buena acogida que esa palabra española encontró en otras lenguas, dicen cosas bien distintas el liberal del inglés británico y el de los Estados Unidos; y al final un autor como Edmund Fawcett, que ha publicado recientemente Liberalism: The Life of an Idea, tendrá que dejar claro a qué ámbito circunscribe su estudio. Lo mismo en el espacio que en el tiempo, pues será necesario describir, por una parte, las metamorfosis del concepto, y, por otra, los elementos constantes que permiten identificar una tradición de ideas y de movimientos liberales.

En efecto, el liberalismo puede enfocarse como el desarrollo doctrinal de una serie de valores, al modo de la Histoire intellectuelle du libéralisme de Pierre Manent; pero esas doctrinas difícilmente podrán disociarse de proyectos políticos concretos. Ello exige que no sólo los filósofos y los pensadores sean los protagonistas de la historia liberal, sino también los hombres de acción. La historia intelectual es al mismo tiempo historia política, con todo lo que va implicado en tal noción: historia constitucional, de los partidos políticos, de las instituciones, de las políticas económicas, sociales, educativas, etc.