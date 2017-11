Si no puedes con tu enemigo, únete a él. No para asimilarte sino, muy al contrario, para transformarlo desde dentro, sutil y subrepticiamente. Esto es lo que propone el paternalismo liberal (libertarian paternalism) respecto al Estado: ya no se trataría de reducir su tamaño, una empresa que lleva a la melancolía dada su imposibilidad manifiesta, sino, en lugar de mantenerse al margen, llevados por una estadofobia más bien ingenua e infantil, tomar las riendas de la acción estatal para tratar de reducir al mínimo posible sus efectos intervencionistas sobre la acción de los mercados y la libertad de los individuos.

Podría parecer que la propuesta de un Estado de Bienestar Liberal es lo más parecido a la cuadratura del círculo. Pero, desde que aceptamos la dualidad onda-corpúsculo de la luz y que en la caja de Schrödinger un gato está, a la vez, vivo y muerto, no debería haber mayor dificultad en asumir que en el siglo XXI el liberalismo tendrá que desprenderse de ciertos dogmas maniqueos que han lastrado su participación política y aceptar que la dualidad Hayek-Keynes no sólo es posible sino la única tercera vía para un liberalismo que abandone el zángano victimismo de los think tanks de marfil, en los que cómodamente sobrevive.