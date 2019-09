Mikel Buesa

Se han vertido mares de tinta acerca del Holocausto: testimonios, literatura de ficción, estudios monográficos, ensayos filosóficos, crónicas, películas. Sin embargo, no es fácil encontrar obras de síntesis que puedan ponernos al día de tan ingente escritura, con sentido crítico, con afán explicativo, con voluntad interpretativa. Esto es lo que se propone Peter Hayes y lo que, en mi opinión, logra con maestría. Su libro Las razones del mal. ¿Qué fue realmente el Holocausto? (Editorial Crítica, Barcelona, 2018) emerge de una previa y extensa actividad docente acerca del asunto que le ha conducido a manejar una extensa bibliografía en la que pudiera ser que no esté todo, pero sí lo mejor, que se ha publicado desde que, derrotado el nazismo, víctimas, jueces, historiadores y filósofos emprendieron la enorme tarea de desvelar los hechos, de valorar sus consecuencias, de establecer sus raíces. Hayes reúne una buena parte de todo ello con la finalidad de "aclarar las cosas" atendiendo a la advertencia que hiciera Tony Judt: "El Holocausto, además de imposible de recordar cómo fue en realidad, es intrínsecamente vulnerable a que se le recuerde como no fue".