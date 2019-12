Con este título de resabios clásicos, Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, acaba de publicar un libro que aborda los complejos debates que se abrieron ante la aparición de esos hombres dejados de la mano de Dios con los que toparon cristianos adscritos a diferentes iglesias europeas. Por ser más precisos, la referencia al mundo antiguo con la que iniciamos este comentario nos conduce directamente a Aristóteles, cuya Política fue una de las obras de referencia para todos aquellos que participaron en un trascendental debate.

La grieta cismática que se abrió en el tiempo coincidente con el avance europeo divide en dos partes diferenciadas, aunque no inconexas, Civilizar o exterminar a los bárbaros (Crítica). La primera de ellas está referida a la controversia que se vivió en los ambientes escolásticos españoles, protagonizada principalmente por Francisco de Vitoria, Bartolomé de Las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Una controversia que tenía como fundo la donación papal de Alejandro VI, considerada ilegítima por Las Casas en lo relativo a su dimensión política, que no en lo relativo a la espiritual. Para Las Casas, el documento alejandrino abría las puertas de América a los frailes, pero se las cerraba a los soldados. "Por el Imperio hacia Dios", tal fue el modo único concebido por el llamado Apóstol de las Indias. También Vitoria puso en duda la donación papal hecha a los Reyes Católicos en lo tocante a la ocupación de las nuevas tierras y en la posibilidad de hacer la guerra y someter a sus habitantes. A estas reflexiones dedicó el dominico sus Relectio prior de indis recenter investis, a finales de 1538 ,y Relectio posterior de indis sive de iure belli hispanorum in barbaros, pronunciada los días 18 y 19 de junio de 1539.