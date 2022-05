El libro que quiere quemar la 'Inqueersición'

Antes de nada, procede manifestar nuestra solidaridad con los profesores José Errasti y Marino Pérez por la violencia que han desatado sectarios de organizaciones LGTBI contra ellos a raíz de la presentación por toda España de su libro Nadie nace en un cuerpo equivocado. Los ataques de los transtotalitarios vienen a dar la razón a los autores del libro en cuanto al dogmatismo de cierto feminismo queer que organiza, promueve y alienta los escraches contra este libro. Lo que denominan La Santa Inqueersición.

Pero nuestra solidaridad no impide que seamos críticos con un libro fundamentalmente fallido. Leer a Errasti y Pérez contra Butler y Preciado, dos referentes del feminismo queer (un término inglés para referirse a algo raro, extraño, anómalo) es como retrotraerse a las polémicas entre trotskistas y estalinistas sobre cuál era la corriente auténtica del marxismo-leninismo. Si uno no era comunista, las argumentaciones parecían entre equivocadas y absurdas, cuando no completamente delirantes. Algo semejante sucede con esta pelea académica y callejera dentro del feminismo de izquierdas.