Me avergüenza confesar que no he leído ni leeré la novela Patria, de Fernando Aramburu. Todas las referencias de amigos y de críticos literarios me confirman que me sentiría totalmente identificado con su contenido y con el mensaje humanista que transmite. Lo que sucede es que desde mi adolescencia hasta bien entrada la edad madura me saturé de novelas y películas que denunciaban, con los términos y las imágenes más descarnados, las injusticias y los actos de barbarie que somos capaces de perpetrar los habitantes de este planeta.

Creo recordar que empecé por Germinal, de Émile Zola, y no paré hasta llegar a La forja de un rebelde, de Arturo Barea, pasando por Las uvas de la ira, de John Steinbeck, y 1984, de George Orwell. En cine, soporté los horrores de Cenizas y diamantes, de Andrzei Wajda, de Roma ciudad abierta, de Roberto Rossellini, y de Novecento, de Bernardo Bertolucci. Llegó el momento en que mi sensibilidad dijo basta, sobre todo porque a partir de 1943 había vivido casi sin interrupción bajo la férula de regímenes patibularios cargados de semejanzas con los que describían esos creadores de ficciones realistas: peronistas de matriz alternadamente fascista y castrista y dictaduras militares.