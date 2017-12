El año comenzó con una de las melonadas habituales de don Jorge Mario Bergoglio. En esta ocasión, una melonada económica. Pero, vaya, que pudo haber sido de cualquier otro tipo. Este hombre se atreve con todo. Le ponen un micrófono y es que no se puede contener, un poco como Elisa Beni. El caso es que 2017 lo empezó echando la bronca –¿verdad que está siempre como enfadado?– de las altas tasas de desempleo en Iberoamérica –y de sus no menores tasas de criminalidad– a la economía de mercado. No al narco, no a la guerrilla, no al castrismo, no al chavismo, desde luego no al peronismo. A la economía de mercado. Ahí lo llevas, macho. Huelga decir que la melonada no estaba en el hecho de la crítica, sino en los argumentos empleados, ciertamente endebles. ¿Acaso no tiene doctores la Iglesia, también en materia económica, que le preparen los discursos a este señor? Pero empezamos a sospechar que don Jorge Mario es poco amigo del sesudo dictamen de los expertos, que los temas prefiere improvisarlos sobre la marcha, como un tertuliano de 13 TV. De hecho, en lugar de Francisco, debió de haber elegido otro nombre: Tertuliano.