A la izquierda, que ha logrado implantar el mito de ser la auténtica representante del pensamiento crítico, le vienen de perlas ciertos temas con los que la derecha no suele acertar a encontrar argumentos razonables y bien fundamentados. Así, por ejemplo, es evidente que la derecha está contra las cuerdas cuando de la eutanasia no sabe decir nada mejor que "Dios da la vida y Dios la quita", o cuando defiende los toros porque "es una tradición y siempre los ha habido". En uno y otro caso seguramente podría hacer mejores alegatos, pero la derecha contemporánea se jacta de ser pragmática y esquiva el desarrollo teórico, mientras que en cambio la izquierda se mantiene fiel a su costumbre de acuñar toda clase de doctrinas y jergas para justificar hasta las ideas más delirantes.

Con el asunto del Valle de los Caídos la cosa ha vuelto a funcionar. La izquierda propone exhumar a Franco y deja a la derecha desarmada, porque ¿qué puede opinar un demócrata sobre un monumento en el que se exalta a un dictador? Por otra parte, sabemos que la derecha se opone a las políticas de la llamada memoria histórica. Pues bien: enzárcese usted ahora en explicar cómo es que estando de acuerdo con desacralizar a Franco no le parece bien el espíritu que mueve ese reclamo. Tratando de hacerlo, veremos perderse a la derecha en balbuceos inconsistentes, comparables al de que sólo Dios quita la vida o al de que los toros se llevan desde siempre: que si no es el momento… que el Gobierno sólo quiere distraer la opinión pública de otros asuntos más importantes… que no es un tema que preocupe a los españoles, etc., etc.