El manganello era la porra que los jóvenes –y no tan jóvenes– fascistas italianos utilizaban para agredir a los demócratas. Hoy lo blanden nuestros amos de la porra, los jóvenes –y no tan jóvenes– gamberros de los CDR, para vapulear a los constitucionalistas. "El mañana me pertenece", cantaban los embriones de genocidas de las juventudes nazis. "La calle es toda nuestra", vociferan los mamporreros supremacistas cuando acosan a los que ellos consideran miembros de la raza inferior española. Sobre todo si son jueces, fiscales, dirigentes políticos, ciudadanos que defienden sus derechos legítimos o empresarios que no secundan los caprichos identitarios. Precisamente reza un titular (LV, 8/12):

Solo el Gobierno de España podría brindar ese amparo a los magistrados y sus familias víctimas de amenazas patibularias y a las sedes judiciales untadas con excrementos, pero su connivencia con el Estado Mayor de los vándalos frustra cualquier iniciativa protectora. El mismo día en que apareció ese titular explícito se publicó en el mismo diario otro aun más alarmante: