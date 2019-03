Este podría ser el sucinto mensaje que Felipe VI, rey de España, mandase a López Obrador, presidente de México, en respuesta a la exigencia del mexicano para que España pida perdón a su país por lo acontecido cuando Hernán Cortés y sus hombres llegaron a tierras americanas.

Porque López Obrador no se ha expresado en cuanto que mexicano sino en tanto que resentido, populista y fracasado. Resentido porque es incapaz de asumir el enorme legado que España ha hecho a su país; populista porque trata de inflamar los sentimientos nacionalistas de los mexicanos que quieran caer en la trampa del odio; fracasado porque no hace sino correr una cortina de humo para tratar de cubrir el fiasco de su gestión en particular y en general del México moderno, que ha oscilado en los últimos tiempos entre la dictadura silenciosa (Vargas Llosa dixit) y el Estado fallido (por obra y gracia de los narcos terroristas).