Santiago Navajas

Kant confesaba que en 1784 era una época de ilustración pero aún no ilustrada. Un buen ejemplo de que no se era todavía ilustrada era el propio Kant, un machista redomado que pensaba que las mujeres eran sólo "el bello sexo" y no podían alcanzar la ilustración que profetizaba para los hombres. Sin embargo, unos pocos años antes un español, un monje benedictino, había puesto patas arriba la consideración misógina de su época, reivindicando a innumerables mujeres en todos los campos y zurrándole al mismísimo Aristóteles que seguía siendo un referente sino en la Física (Galileo lo había jubilado) y la Política (Hobbes había puesto los cimientos del Estado moderno) sí en cuestiones antropológicas. Su nombre era Benito Feijóo y su Defensa de las mujeres es el perfecto ensayo que responde al lema de Kant: "¡Sapere aude!" o "¡atrévete a pensar!", que el alemán no fue capaz de llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias pero que Feijóo cumplió con creces, enfrentando sin miedo y con razonamientos los prejuicios que contra las mujeres eran comunes en toda Europa.