Santiago Navajas

Fue el hombre que inventó el feminismo en Francia. Palabra de Simone de Beauvoir. Lo que no significó que apoyase que se les permitiese votar. Aunque defendía el derecho en abstracto de las mujeres al sufragio activo, sin embargo pensaba que votarían lo que no debieran. Léon Richer era de izquierdas y republicano, lo que implicaba que, para él, si no votabas con dicho signo no merecías votar. Las mujeres, pensaba Richer, eran por lo general conservadoras, por lo que su voto se encaminaría hacia la iglesia y la monarquía. Este complejo de superioridad política no era más que una manifestación del machismo subconsciente en el que se ha visto atrapado el feminismo de izquierdas durante gran parte de su historia, lo que llevaría a Victoria Kent y otras socialistas a oponerse al voto femenino contra liberales como Clara Campoamor. Antes muertas electoralmente que permitir que los curas y los reyes se llevaran un solo voto. En el feminismo de izquierdas siempre ha sido más fuerte el izquierdismo que el feminismo.