¿Por qué teme Pablo Iglesias a Hayek?

En una reciente entrevista decía Pablo Iglesias: "Yo creo que en estas horas se está leyendo mucho a Piketty y nada a Hayek". Lo que no deja de ser un reconocimiento de su propio ignorancia. Hace unos años bromeaba en un tuit que al intentar descargarse Individualismo y orden económico se le había bloqueado el ordenador. El ordenador seguramente se le desbloqueó, pero a Hayek, al parecer, no llegó a leerlo. Lástima. En 2011 seleccionaron los veinte artículos más importantes del siglo aparecidos en American Economic Review, y uno de ellos fue "El uso del conocimiento en la sociedad", que aparece en el libro que Iglesias no pudo descargarse. Este artículo es especialmente relevante porque ha sido una inspiración para innovadores como Jimmy Wales a la hora de crear la enciclopedia Wikipedia, basada en recopilar información de una manera descentralizada, sin un planificador central, con confianza en la democracia del conocimiento y como un desafío a los que pretenden imponer a la sociedad un punto de vista controlando la información, censurando a los críticos y amenazando a los adversarios ideológicos. No es de extrañar que un planificador con visos autoritarios como Iglesias tenga alergia a Hayek.