Expertos y 'expertos'

Twitter ha advertido de que pedirá que se eliminen los tuits que "nieguen los consejos de los expertos". Es revelador que una red social quiera limitar la libertad de expresión. También es sintomático de la confusión que existe acerca de la figura del experto, alguien que según Twitter goza de todavía más infalibilidad que el Papa cuando habla ex cathedra.

Cuando explotó el transbordador espacial Challenger, en el año 86, crearon una comisión de investigación. Había científicos, ingenieros y políticos. Y Richard Feynman. El físico, ya en posesión del Premio Nobel, tenía una personalidad independiente desbordante. Se había negado a ser incluido en un libro sobre judíos ganadores de la distinción sueca porque pasaba olímpicamente de categorizaciones étnicas o religiosas y no creía en más pueblo elegido que el del mérito individual y la dignidad universal. Freeman Dyson, otro físico intempestivo, lo describió en una ocasión como "mitad genio, mitad bufón". Con el paso de los años rectificó a "un completo genio, un completo bufón". Feynman escribía sus ecuaciones en las mismas hojas en las que había dibujado bailarinas, no precisamente del Bolshoi, y se relajaba tocando los bongos. Su frase favorita era "No lo sé". Se hubiese llevado muy bien con Sócrates.