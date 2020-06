El sol voxfóbico sale por Antequera

El pasado día 6, José Antequera publicó en Diario 16 un artículo titulado "Vox pretende celebrar el quinto centenario de la conquista de México con monumentos a Hernán Cortés". El inicio del escrito, interrumpido por la publicidad gubernamental que afirma que "Salimos más fuertes", muestra el objetivo último, nada ajustado a la materia historiográfica en cuestión, del director de la revista Gurb:

El artículo, un ramplón subproducto negrolegendario, se apoya en una Proposición No de Ley (PNL) registrada en el Congreso de los Diputados por Francisco José Contreras, diputado por Sevilla; Joaquín Robles, diputado por Murcia; y Víctor Sánchez del Real, diputado por Badajoz, a los que quien firma el presente artículo le cupo el honor de asesorar. Antequera demuestra haber hecho una muy particular lectura de la PNL, que le lleva o, por mejor decir, le sirve de excusa para establecer una serie de nexos nada espontáneos. Unas relaciones que afloran entre lo que pretende, sin conseguirlo, hacer pasar por una crítica del imperio español. "Vox se empeña en convertir la historia de España en un tebeo de El Jabato para disfrute de mentes simples". Tal es la ocurrencia con la que se despacha un Antequera que no ha entendido el preámbulo de la PNL, en el que se condensa una filosofía de la Historia, deudora de la obra de Gustavo Bueno, que constituye un lenitivo contra las simplificaciones por él vertidas en la web de Diario16: