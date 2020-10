Liberales pro/anti Trump

Si ocurre como en 2016, y desmintiendo las encuestas que pronostican una paliza de Biden (salvo la que mencionó Mario Noya), un puñado de votos puede decantar la victoria para Trump o Biden. Esos pocos votos pueden ser los de los liberales. Usualmente los liberales en EEUU votan al Partido Libertario, cuyo programa desgrana Jesús Esteban. En 2016, con el sólido candidato Gary Johnson, consiguieron casi cinco millones de votos. Pero en esta ocasión, la candidata Jo Jorgensen no parece que pueda arrastrar a tantos electores. La duda es si el voto liberal se quedará en casa o, ante la polarización de la sociedad norteamericana, se decantará bien por la batalla cultural que plantea Donald Trump o la moderación de la vieja guardia que encarna Joe Biden.

Intelectuales liberales y conservadores, que se habían manifestado contra Trump en las anteriores elecciones, ahora han argumentado que el gran peligro para los EEUU es el movimiento de extrema izquierda conocido como wokeness (“despertar”), que está arrasando las universidades y los suburbios, imponiendo escraches contra todo lo que no sea políticamente correcto y justificando la violencia revolucionaria en nombre de una pretendida justicia racial y de género. James Lindsay, Dave Rubin, Danielle Pletka y Ben Shapiro son los más conocidos entre aquellos que piensan que Trump es la única garantía de resistir el tsunami de radicalización que la derecha acomplejada no osa enfrentar y la izquierda rendida no sueña con desafiar.