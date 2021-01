Eutanasia o cultura de la muerte

¿Reanimaría a un anciano esquimal ya inconsciente que, al comienzo de la migración invernal, conforme a la costumbre de su pueblo y con su personal consentimiento, hubiese sido dejado atrás por su grupo para que muriese? Este experimento mental lo plantea Friedrich Hayek en su obra magna, Derecho, legislación y libertad, donde plantea los fundamentos liberales de una sociedad abierta –una “Gran Sociedad” como él la llama–. La clave de dicha sociedad reside en aquello que manifestó Sócrates: “Sólo sé que no sé nada”. Es decir, la ignorancia como núcleo constitutivo de nuestra relación con nosotros mismos y con los demás en el contexto de una sociedad compleja en la que cada uno es de su padre y de su madre.

A diferencia de en las sociedades cerradas, en una sociedad liberal no hay un único fin vital ni una meta existencial compartidos por todos. Hay una tendencia instintiva a considerar que aquellos que no piensan o sienten como nosotros están equivocados o son malvados. Pero el liberalismo considera que hay una tercera posibilidad: tienen valores diferentes que les llevan buscar realizar su vida de un modo que nos puede parecer raro, estúpido, incomprensible e incluso repugnante pero que, sin embargo, puede tener coherencia y sentido, por lo que, a pesar de todo, cabe respetarlo, aunque no vayamos a aplaudirlo y nos guardemos el derecho a la crítica, la ironía e, incluso, el sarcasmo. Por supuesto, el respeto cabe exigirlo de vuelta para cumplir el principio de la reciprocidad.