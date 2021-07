Jesús, el Papa y el capitalismo

Una vez más, el Papa ha interpretado un pasaje de los Evangelios para cargar contra la civilización liberal basada en la libertad, también de empresa, y en la prosperidad, gracias a la tecnología y el mercado.

A raíz del episodio en el que Jesús hizo alimentar a una multitud con cinco panes y dos peces, Francisco ha subrayado que lo relevante no fue la multiplicación sino la división, que la clave no estuvo en producir para muchos a partir de muy poco sino en la actitud de repartir lo que se tuviese. Hay que entender al Papa, su reino no es de este mundo y, por si fuera poco, su patria es la peronista Argentina, que se rige por el lema "Mejor muertos que desiguales".

En este periódico se titulaba la noticia "El Papa corrige a Cristo: ‘El milagro no es multiplicar los panes y los peces’". Pero, en realidad, Francisco sigue una tradición interpretativa cristiana que relaciona la fe con la abundancia gratuita. Al fin y al cabo, Jesús también recomendó: "Consideren los lirios, cómo crecen; no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de éstos". Lo que subyace en Francisco, jesuita de orden pero franciscano de corazón, y su interpretación distributiva del Evangelio es que la doctrina económica mejor es el pobrismo, la creencia de que la pobreza es una virtud, la riqueza algo pecaminoso y que, en consecuencia, es más difícil que Jeff Bezos entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja.