Mikel Azurmendi, 'in memoriam'

Mikel Azurmendi nació en 1942 en San Sebastián y ha muerto recientemente también en la capital donostiarra. Su segundo apellido era Intxausti y no me extrañaría que tuviese ocho apellidos vascos, ya que era de los pocos vascos que en el siglo XX sabía leer y escribir en vasco (menos del 25% de la población). Durante la dictadura fue miembro de ETA, pero cuando llegó la democracia ETA lo convirtió en enemigo y el nacionalismo tradicional cargó contra él como quien recoge nueces. Para los nacionalistas del tiro en la nuca o los chantajistas fueros medievales, los que como Azurmendi, Kepa Aulestia, Jon Juaristi y Fernando Savater fueron combatientes radicales, por medios violentos o pacíficos, contra la dictadura franquista son especialmente odiosos, ya que son los que han denunciado la dictadura invisible anticonstitucionalista en el País Vasco, cargándose así el relato de que los herederos de Sabino Arana y cuates de Xabier Arzallus son unas pobres víctimas del Estado español. Si encima, como era el caso de Azurmendi, son euskaldunes (vascoparlantes), no había forma de acusarlos del principal crimen a ojos de un nacionalista xenófobo, valga la redundancia: ser un bárbaro (erdaldun) o un colono.