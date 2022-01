Ciudadanos no es como Vox, lamentablemente

Las declaraciones del ex de Ciudadanos Toni Roldán comparando a Vox con Bildu, apoyadas por Francisco Igea, candidato del partido naranja a la presidencia de Castilla y León, explican tanto el éxito de Vox como la debacle de Ciudadanos. El partido de Santiago Abascal y Ortega Lara empezó como el partido de Albert Rivera y Arcadi Espada. Ambos eran desafíos al statu quo implantado por el PP y el PSOE, ambos cómodos con el pacto implícito desde la Transición para turnarse en el poder con el apoyo de los nacionalistas.

El turnismo entre demócrata-cristianos y socialistas, aplaudido por los medios de comunicación hegemónicos y vigilado por los nacionalistas, significó expulsar del ámbito político y cultural a conservadores y liberales. Los conservadores, sin embargo, han conseguido reconstruir su casa. Vox no es sino un PP en versión conservadora. Ciudadanos debía ser una izquierda en clave liberal. Vox ha cumplido con su intención, liderando a los españoles que en la derecha no tienen complejos de inferioridad cultural y política respecto a la izquierda y defienden unos valores patrióticos y familiares de estabilidad, seguridad y confianza en las tradiciones. Es verdad que los artistas son más glamurosos que los contables, pero es más seguro que en unas elecciones generales voten los segundos, ya que los primeros estarán recuperándose de la última orgía poliamorosa. Pero los liberales siguen vagando impotentes, refugiados en el columnismo y los think tanks.

¿Quieres leer el artículo completo? Y de paso navegar sin publicidad HAZTE SOCIO INICIA SESIÓN SI YA ERES SOCIO