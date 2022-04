El clasismo de la izquierda

¿Por qué tanta insistencia por parte de la izquierda en levantar un cordón sanitario contra Vox? Se nos dice que es para evitar que la extrema derecha contamine nuestra prístina democracia liberal. Pero, además de la hipocresía manifiesta en quienes son cómplices y aliados de golpistas, terroristas y dictadores, hay una razón de más calado, de índole psicoanalítica: Vox saca a relucir los instintos más tenebrosos de la izquierda que se cree superior moralmente, mostrando cómo tras su presunto igualitarismo y amor a la humanidad esconde desprecio hacia las clases trabajadoras y odio hacia las personas de carne y hueso, en concreto hacia las que huelen a trabajo manual y cuando escuchan hablar de Michelin piensan sólo en neumáticos (que no se pueden permitir).

Julio Llamazares, un novelista que escribe en El País, comenzó la historia de las infamias al votante obrero de Vox burlándose de El Ejido, donde había ganado el partido de Abascal, por no tener librerías. Según Llamazares, la victoria de Vox se debía al "racismo", "junto con el temor a perder el nivel económico alcanzado y una incultura ancestral". Los ejidenses, trabajadores del campo y del mar pertenecientes a lo que el tópico denomina "Andalucía profunda", serían poco menos que analfabetos que no han visto una novela, no digamos ya un poemario, de Llamazares ni en pintura. Aunque lo que postulaba el novelista leonés era una de esas fake news que circulan por los grupos de whpp más rápidos que la velocidad de la luz y la capacidad de Llamazares para verificarlas: efectivamente, hay más librerías en El Ejido que neuronas en el cerebro del escritor, incapaz de verificar un dato tan fácil de buscar en internet.