Bienvenida, señora Olona, a Andalucía

Una comparsa gaditana, Los Quinquis, ha criticado a Macarena Olona por "disfrazarse" para presentarse como candidata de Vox a las elecciones autonómicas andaluzas, ya que no es ni de Granada ni de Andalucía. El autor del pasodoble es José Antonio Vera Luque, uno de los más afamados autores del Carnaval de Cádiz. Según Vera Luque, la candidata de Vox "no tiene ni la sangre ni la categoría". En cuanto a la categoría, no deja de ser paradójico que se lo echen en cara a la abogada del Estado quienes presumen en su denominación de ser marginales y delincuentes. Lo de la sangre es más inquietante. No deja claro el autor gaditano si es más bien partidario para diferenciar entre andaluces de primera y segunda, siguiendo el criterio étnico de Arzallus basado en el RH, o es que acaso prefiere las más avanzadas elucubraciones genéticas de Oriol Junqueras.

Para alguien como yo, un granadino que ha pasado largas estancias en Sevilla, Córdoba, Málaga y Almería, Andalucía es larga, ancha y profunda. Sobre todo, es acogedora, hospitalaria y abierta, además de múltiple, diversa y plural. El foráneo es considerado desde el primer momento uno de los nuestros, nos interesamos por los matices propios de su cultura de origen, que podría enriquecer la perspectiva que podemos tener desde el Sur, que es también poliédrica.