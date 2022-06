Impuestos, justicia y meritocracia

Es divertido que los socialistas usen autores liberales para defender medidas intervencionistas, prohibicionistas y confiscatorias. Sí, Stuart Mill defendió un impuesto (confiscatorio) a la herencia. Lo que no hace más al liberal al impuesto, sino menos liberal al propio a Stuart Mill. También es divertido que el gran defensor del impuesto de sucesiones fuese Roosevelt, pero no Franklin sino Theodor. El liberal-conservador lo hacía para aumentar la igualdad de oportunidades y la meritocracia (la izquierda odia dicha igualdad, no digamos la meritocracia).

¿Por qué le va mal al impuesto de sucesiones a pesar de toda la retórica socialista en contra? Porque no estamos en guerra. Dicho impuesto siempre ha estado vinculado a financiar al Estado sus guerras, desde el emperador romano Augusto hasta el emperador norteamericano Wilson (ambos con la excusa de la justicia social, claro).

También le va mal al impuesto de sucesiones porque estamos en un Estado federal de facto. Lo que conduce a la competencia fiscal entre autonomías. Y, por tanto, a rebajar impuestos. Nuestros socialistas son fans de las autonomías, pero no de bajar impuestos. A ser incoherentes e hipócritas lo llaman "cabalgar contradicciones" y se quedan tan anchos.