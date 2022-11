La secta ecoterrorista

¿Cuál es la razón para emplear la violencia en política? Fue Karl Popper el que advirtió sobre la relación entre utopía y violencia en un capítulo de su obra Conjeturas y refutaciones. Los utópicos suelen tener buena prensa entre los intelectuales por su aire de idealistas y su meta declarada de buscar la felicidad absoluta para todos. Sin embargo, Popper hizo ver el reverso tenebroso del idealismo maximalista: en el altar del bien común y la justicia igualitaria, las utopías sacrifican tanto la libertad como las vidas humanas. Su justificación es la siguiente: ¿es legítimo sacrificar una vida para salvar a millones? La pregunta pretende ser retórica y su respuesta, autoevidente. Los Robespierre y Lenin de este mundo siempre estarán convencidos de que su error no fue matar a tantos, sino a tan pocos.

Siguiendo esta lógica enloquecida, pongan en un platillo de la balanza utópica Las Meninas y en otro la salvación no solo de la humanidad, sino del planeta entero con todos sus entrañables osos panda, sus fotogénicos osos polares y sus iridiscentes corales. No hay color. ¿Quién, con la posible excepción de Salvador Dalí, no estaría dispuesto a quemar la pintura de Velázquez con napalm si así se consiguiera parar el maldito antropoceno y dinamitar el malvado capitaloceno? Argumentaba Popper contra los hiperbólicos del ideal: "El utópico debe ganarse, o destruir, a los utópicos que compiten con él y que no comparten sus objetivos utópicos y quienes no profesan su religión utópica".