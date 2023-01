10 razones a favor de la monarquía. Y 8 en contra

Para estar de acuerdo con la monarquía basta darse cuenta del absurdo de las razones en contra. Se aduce contra ella el coste económico, como si un Jefe de Estado republicano no viviese en un palacio, tuviese un sueldo y se le aplicase un presupuesto. El Quirinale, la residencia del presidente de Italia, tiene un presupuesto de 228 millones de euros. También se aduce que un sistema monárquico no es democrático, lo que vale para Marruecos, cuyo rey lo es por la gracia de Dios, pero no para Suecia, cuyo estatus viene de la Constitución. Es cierto que se discrimina, ya que hay una línea de sucesión familiar, pero tampoco cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos, porque solo lo pueden ser los nacidos en EE.UU., para horror de Kissinger (y nuestro alivio). También se suele criticar a los monarcas una supuesta falta de responsabilidad por sus actos. Que se lo digan a Juan Carlos de Borbón en su "exilio" entre monarcas-jeques a los que no hay quien les tosa. Por no hablar, sostienen los críticos, de su falta de "representatividad", que es como pedir representatividad a las autonomías, el poder judicial o la economía social de mercado, todas ellas instituciones consagradas en la Constitución y, por tanto, votadas mayoritariamente por los españoles en una fecha de la que ahora pretende hacer tabla rasa la ultra(extrema)izquierda en el gobierno. Es verdad que no es muy transparente la institución, pero tampoco lo es RTVE, el gobierno y, en general, los políticos españoles que ocultan tras una pared de plomo sus rostros de cemento armado. Si hay que apostar en España por una institución que terminará siendo transparente, les recomiendo más la Zarzuela que la Moncloa.