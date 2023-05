Decálogo ético-político de la tauromaquia

En Andalucía se ha creado la asignatura "Cultura del flamenco". ¿Por qué no una "Cultura de la tauromaquia"? ¿Cómo se explica que en la tierra de García Lorca, Picasso y Sánchez Mejías no se use el universo del toro como fuente de educación estética, política y ética ligada a su patrimonio cultural? Sólo falta que entre los textos periodísticos para Lengua en Selectividad se incluya una de las recurrentes diatribas obsoletas, maniqueas, mentirosas y cursis de Manuel Vicent con sus habituales clichés contra la tauromaquia.

¿Cuáles serían los valores ético-político-estéticos para una posible asignatura de tauromaquia para una ciudadanía cívica? Apunto algunas ideas.

1. Valor. En la novela El miedo del portero al penalti, Peter Handke escribe sobre un antiguo portero de fútbol cuya percepción errática y fragmentaria, alimentada por su aislamiento y la hostilidad de un mundo que no comprende, lo lleva finalmente al crimen. Vivimos en un mundo dominado por el miedo: miedo a la globalización, miedo a Putin, miedo al cambio climático, miedo a la energía nuclear, miedo a nosotros mismos… El filósofo Hobbes y el jedi Yoda nos advirtieron sobre cómo el miedo lleva al odio, y el odio a la destrucción y el nihilismo. Frente a tanto miedo y tanto propagador del pánico, ¿quién enseña a tener valor, que no significa anular el miedo sino que se consiga controlar y superar? El miedo del torero ante el Miura no conduce a la fragmentación nihilista sino, por el contrario, a saber valorar la importancia de la vida, consistente en que estamos eternamente bailando en una frágil capa de hielo sobre un abismo. Y que dejar de bailar no solo no es una solución, sino que puede ser el mayor de los problemas.