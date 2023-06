Escuela de Salamanca: a mayor gloria del Logos

Durante varias semanas he pretendido mostrar la valía universal y la importancia actual de la Escuela de Salamanca a través de varios de sus más destacados representantes. El siglo XVI fue la Edad de Oro del pensamiento español, anticipando el Siglo de Oro de las artes. Cervantes, Quevedo, Velázquez… se elevaron sobre los hombros de los gigantes de la filosofía española con Suárez, Mariana, Vitoria, Molina y Rivadeneyra como más representativos pensadores pero no los únicos. Frente al lugar común, representado por Arturo Pérez-Reverte, no es cierto que el Concilio de Trento significase un retraimiento intelectual de España, como vendió la Leyenda Negra, sino que, por el contrario, representó una de las cimas de la civilización no solo española sino europea y mundial.

Con ellos se cerró el período de la Edad Media y comenzó la Edad Moderna. Fueron los últimos de los escolásticos y los primeros de los modernos. Cimentaron lo que luego sería el edificio de la democracia liberal y la economía de mercado, con la supremacía de la sociedad civil respecto a los poderes establecidos, del Estado a las grandes empresas pasando por la Iglesia y el paradigma de los Derechos Humanos. Es un sinsentido, por ejemplo, que en el curriculum oficial de la asignatura Historia de la Filosofía se priorice el estudio de Santo Tomás de Aquino sobre el de la Escuela de Salamanca. Pero es mezcla de ignorancia enciclopédica y complejo de inferioridad cultural que ha caracterizado al académico español medio ha impedido que generaciones de españoles descubran y se sientan orgullosos de aquellos que defendieron la rebeldía contra el poder abusivo –ya sea político, económico y religioso–.