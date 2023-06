¿Cómo escoger estudios a los 18 años?

Se suele decir que a una mujer no le preguntes su edad ni a un hombre cuánto gana. Hay temas tabúes en una cultura tan charlatana como la española. Pues tenemos un problema porque para decidir qué deben hacer los estudiantes que salen del Bachillerato a la hora de elegir una carrera universitaria o de Formación Profesional tienen que ser muy conscientes de cuántos años les quedan por vivir y de cuánto dinero quieren ganar. Decía Jesús "¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma?, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma?". Jesús tenía razón, pero también nos debemos plantear para qué le sirve a un hombre obtener una satisfacción espiritual suprema si se muere de hambre. El reino de Jesús no era de este mundo, y tampoco el de los muy ricos de nacimiento (como decía Scott Fitzgerald, los ricos no son como usted y yo, estimado lector, salvo que sea de la familia de Amancio Ortega y similares), pero el común de los mortales tiene que alcanzar un equilibrio de compromiso entre ganar el mundo y salvar el alma, lotería mediante.