Los azares del exilio. Un exiliado gallego

Procuro leer todo lo que cae en mis manos sobre el exilio español de 1939. Pero no imiten mi conducta y se ahorrarán muchos quebraderos de cabeza. Mi afán lector a veces me ha traído malas experiencias. He leído demasiados libros malos sobre el asunto con funestos efectos para mi espíritu conciliador. Mas, en un país con apenas crítica rigurosa, no queda otra que intentar leerlo todo, aunque sea al precio de perder nuestro tiempo y ganar enemigos. Bajísimo es el nivel que en este campo marca la industria editorial española. Se pública todo sin utilizar criterios morales ni intelectuales para discernir el grano de la paja. Es cada vez más difícil leer una reseña, un comentario, en fin, una tribuna sobre un libro que no esté al servicio de algo o de alguien. La bibliografía de carácter guerracivilista, de bandos y bandas, es predominante en la literatura sobre el exilio.

No resulta sencillo en España informarse e ilustrarse con decencia intelectual sobre el exilio del 39 y menos aún sobre el del 36. Abundan los libros escritos a navaja "trapiella", sin ton ni son o, simplemente, animados por un interés de lucro monetario, o peor, con la única intención de engordar la maniquea historia de España que enfrenta a los "hunos" contra los "hotros". Reina por todas partes la vulgar opinión de quienes consideran que el exilio del 39 dejó a España sin materia gris. Sin duda alguna, fue terrible la diáspora de los mejores cerebros de España, pero de ahí no puede derivarse que toda la cultura de España se hiciera en el exilio, o peor, que aquí no quedó nadie con relevancia intelectual y científica. Salieron, en efecto, muchos escritores, intelectuales y científicos valiosos del país, pero, por favor, es ridículo, o sea otra leyenda negra, mantener que aquí no hubo nada de valor. El bueno de Julián Marías ya ridiculizó esa negra leyenda, en los setenta del siglo pasado, con su famoso texto La vegetación del páramo.