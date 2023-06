El terror rojo y Ortega y Gasset: una carta iluminadora a Victoria Ocampo

Que en España estén dando lecciones de democracia algunos partidos políticos que estuvieron implicados en el terror rojo que existió –aunque las Leyes de la Memoria secretadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez traten de que se olvide para que se recuerde sólo el terror blanco (otros le llaman azul), que también existió—, pone los pelos de punta. Va contra la historia, contra la democracia y contra la verdad recuperar la memoria de unas víctimas en unas tumbas para enterrar a otras en su lugar.

Siempre me he preguntado por qué la izquierda española, la republicana, la marxista y la anarquista, —a la que pertenecí por ignorancia manifiesta, aunque con buena voluntad, en su vertiente más libertaria, pacifista y filocristiana hace más de 50 años—, no ha pedido perdón aún por su altísima responsabilidad por lo sucedido durante la II República y la Guerra Civil. Tiene una fácil explicación según he meditado desde hace mucho.