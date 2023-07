Disturbios en Francia: ¿comprende ya Europa a Israel?

Como todo el mundo sabe, Francia ha vivido una oleada de graves disturbios luego de que un policía matara de un disparo a un joven franco-argelino de 17 años, Naël, que intentó huir de un control policial. Según informó la agencia Efe, el adolescente –que ya había tenido problemas con las fuerzas de seguridad en el pasado– fue detectado conduciendo un vehículo que tenía registradas varias infracciones. Dos policías intentaron detenerlo, pero Naël escapó, generando una persecución que acabó cuando el joven debió detenerse debido a un atasco, donde se produjo el hecho que acabó con su muerte.

Los disturbios, con ataques, incendios y saqueos, han sido perpetrados, principalmente, por alborotadores musulmanes, que con la excusa de la muerte de Naël han hecho arder Francia.

Es necesario aclarar que el accionar policial durante el hecho en el que murió el joven franco-argelino seguramente no está relacionado con un asunto de índole racial o nacional. El policía pudo no haber actuado del todo bien, pero lo cierto es que probablemente no se fijó en el color de piel o la etnia del joven problemático que intentó huir del control, poniendo en riesgo la vida de terceros. Llama la atención, sin embargo, que este tipo de desmanes no se llevaran a cabo en Francia luego del atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo en París en febrero de 2015, cuando 12 trabajadores resultaron muertos y otros 11 heridos; o luego de varios ataques simultáneos contra terrazas de bares y restaurantes, la sala de conciertos Bataclan, en las inmediaciones del Estadio de Francia y otro restaurante cerca de la Plaza de la Nación, meses después del atentado contra Charlie Hebdo; o luego del asesinato del profesor de secundaria Samuel Paty, en octubre de 2020, debido a que el docente cometió el crimen de presentar una caricatura de Mahoma durante una clase para debatir acerca de la libertad de expresión. Nada. Si los que matan son musulmanes, aparentemente sus víctimas se lo tienen merecido.