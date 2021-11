Argentina: la histórica derrota del oficialismo y el intento de 'kirchnerizar' la realidad

El pasado día 14 se celebraron elecciones legislativas en Argentina. Como era de esperar, el kirchnerismo perdió en gran parte del país, incluso en algunas provincias y distritos del Gran Buenos Aires en los que solía dominar.

Cristina Kirchner estuvo ausente en el búnker de su partido, el Frente de Todos, alegando que su médico le había indicado reposo, ya que recientemente fue sometida a una cirugía. Recuerdo que en mis tiempos de estudiante universitario solía esgrimir excusas similares cuando no estaba preparado para un examen. Alberto Fernández tuvo que ser la estrella del triunfo kirchnerista.

No, no es un error, señalé que se trató de un triunfo debido a que opté por usar la lógica kirchnerista. Le explico: la diputada electa del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz (vaya nombre en esta situación), dijo que su facción había perdido ganando y que la oposición había ganado perdiendo. ¿No lo entiende? Pero si está clarísimo. El kirchnerismo no puede perder, vence a todos, todo el tiempo y en todas las áreas. Ni siquiera la matemática es rival para esta corriente peronista.