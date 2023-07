Hayek sobre inmigración

¿Hay algún problema con la inmigración y la pluriculturalidad? Veamos un par de casos paradigmáticos. Rishi Sunak nació en Southampton de padres de ascendencia india que emigraron a Gran Bretaña desde el este de África en la década de 1960. Tras suceder a Sajid Javid, británico de origen panyabí-pakistaní, como ministro de Hacienda con Boris Johnson, se convirtió en primer ministro de Gran Bretaña tras relevar a Theresa May. Es una de las personas más ricas de su país (unos 800 millones de euros junto a su mujer, que es india de nacimiento). Su religión es hindú. (Recordemos que Boris Johnson se convirtió en el primer ministro británico católico desde la Reforma de Enrique VIII).

En Estados Unidos la etnia con unos ingresos anuales más altos no son los blancos sino los indios (originarios de la India) con una media de 100.000 dólares frente a los 59.000 de los blancos y los 56.000 de la media general (2015, US Census Bureau). También le va mejor que a los blancos a los de Taiwan, Filipinas y otras zonas asiáticas. En Estados Unidos, un país creado a partir de diversas avalanchas de comunidades religiosas y culturales diversas, están acostumbrados a convivir con la pluriculturalidad dentro de un marco de referencia legal y ético común que permite una amplia variedad siempre y cuando no se dañe irreparablemente a las otras comunidades y ciudadanos.