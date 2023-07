De Arcadio a Arcadi

"Llega a ser el que eres", era el paradójico consejo de Píndaro. En un momento de mi lectura de la (auto)biografía juvenil de Arcadi Espada, Vida de Arcadio, la televisión está encendida y emiten en La 2 un documental de bichos que habría hecho las delicias de Charles Darwin, uno de los héroes científicos de Arcadi (mientras que de Arcadio eran literatos como Althusser y Vázquez Montalbán). El documental trata sobre las mariposas halcón, que engañan a las hormigas haciéndose pasar por sus larvas. La historia de las mariposas es fascinante, pero vean el documental porque yo he venido a hablarles del libro de Espada, que se podría haber titulado De larva periodística a periodista halcón. Una larva de mariposa no tiene más remedio que llegar a ser lo que es, con un poco de suerte y si las hormigas no se dan cuenta de lo que realmente es y puede llegar a ser, pero una larva de periodista tiene muchas posibilidades de llegar a ser otra cosa. Cuestión de grados de libertad en los seres vivos. Por eso el comunismo es una estupenda idea, sólo que aplicada a la especie equivocada (Edward O. Wilson dixit). También cabe la posiblidad de que el polluelo de paloma quiera ser gavilán (o viceversa).