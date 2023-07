Sin Nación y con un Estado casi fallido

La idea de Nación española se tambalea en los idearios y programas del PP y PSOE. La unidad del Estado-nación corre graves peligros no tanto por la fuerza de los separatismos catalán y vasco cuanto por la dudas de las élites políticas de los llamados partidos "nacionales". Sus vacilaciones sobre la historia y el futuro del Estado-Nación son trágicas para la ciudadanía española. Estos partidos ponen sus intereses parciales por encima de los generales. Sí, los resultados electorales del 23 de julio pondrán, otra vez, en evidencia las carencias, o peor, los agujeros negros de la idea de Nación con las que se les llena la boca a los dos grandes partidos de España en los días de fiesta. Sí, tengo la sensación de que los intereses particulares, ideológicos y de gestión de los partidos se pondrán por delante de los intereses generales del Estado-Nación. Sí, me atrevo a predecir, que no otra cosa es el decir sobre la política, que la nación española volverá a ser pisoteada. Esta predicción está basada en la experiencia y, por qué negarlo, en una conjetura.