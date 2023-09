Solamente "desprivatizando" la Nación, España sobrevivirá con dignidad, con la misma dignidad que ella nos da cuando decimos con orgullo: "España. Soy español". Por desgracia, otra vez, como en los peores tiempos de nuestra historia, estamos ante la cuestión de la supervivencia de la Nación. Pero no nos dejemos llevar por el derrotismo. Tampoco claudiquemos ante triunfalismos estériles. Seamos realistas. Creo que España no está muerta. Está malherida, pero sobrevive. Aún le queda un hálito de vida. Quizá sea suficiente para hacerla revivir con la misma dignidad, insisto, que ella dio a las generaciones pasadas y presentes de sus moradores. Sin la nación española nada es viable moral y políticamente. Los nuevos españoles, esos llegados de otras tierras, saben muy de lo que hablo, como también lo saben la mayoría de los viejos socialistas, esos que se oponen la mercadeo de Sánchez con los separatistas.

Sí, esos socialistas han entendido bien qué nos estamos jugando; por lo tanto, nadie descarte, en este contexto trágico, el gran valor que adquieren esas criticas al proyecto final para eliminar la nación española. Esos cuestionamientos son muy relevantes, porque ponen en evidencia la gran verdad de este proceso de destrucción, a saber, el separatista Puigdemont sigue a Sánchez y no al revés; una vez más, como ha sucedido muchas veces en España, se trata de privatizar la nación para mantenerse en el poder. No hay otra cosa detrás del empecinamiento de Sánchez por pactar con los separatistas. Es obvio que las críticas socialistas (sic) a Sánchez surgen del valor, o mejor, del hálito de vida que aún tiene la nación. España. Demos, pues, la importancia que tienen esas voces socialistas, como la de Felipe González, cuando critica que el objetivo principal de Sánchez es la liquidación de la Constitución de 1978. Otros han ido más lejos, como es el caso de Nicolás Redondo, un hombre honrado a carta cabal que se ha dado de baja del partido, después de estar militando toda su vida, para no perder su dignidad, y lo ha explicado en un artículo brillante y sincero: "Pueden pintarlo como quieran, pero la aprobación de una amnistía hoy será la liquidación del abrazo de la nación del que nació el sistema del 78. ¡Viva la amnistía nueva, muera la anterior! Una vez comprometida la nueva amnistía para los integristas catalanes, todo quedará en entredicho y, como decía el político de la Grecia antigua, ´la ciudad —leamos la democracia española— está en manos de desvergonzados y pillos', y ahora sabemos que de delincuentes".