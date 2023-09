Un paisaje cultural

La cosa de la Unión Europea tiene gravísimas dificultades para entender y proteger determinadas creencias e ideas de la civilización hispánica. Esto es algo normal. Nadie se alarme. Los choques entre civilizaciones dan lugar a nuevas ideas y creencias. Es absolutamente comprensible que haya fricciones y discusiones entre diferentes tradiciones civilizadoras. En realidad, toda genuina cultura tiende a universalizar a otras. La civilización hispánica es integradora, que no significa integrista, o no es civilización. Decir lo contrario es engañarse; por ejemplo, nadie en su sano juicio puede entender el oxímoron que repetía sin ton ni son un políticastro español de triste recuerdo: "alianza de civilizaciones". Brutal. Esa expresión es tan primaria como llamar día a la noche. Oculta y no aclara.

No nos alarmemos, pues, porque la cosa de la UE no entienda algunas sutilezas y refinamientos de nuestra cultura espiritual y material. Ya lo entenderán. Preparémonos para la confrontación, discusión y superación de sus prejuicios y tratemos de ilustrar a los gestores de la UE sobre algunas de nuestras aportaciones a la historia de las grandes civilizaciones. Hoy es de especial relevancia tratar sobre uno de los ecosistemas con mayor riqueza y biodiversidad del planeta, entre otros motivos, porque la cosa de la Unión Europea no sabe, o peor, no quiere clasificar, calificar y proteger con el respeto que merece ese ecosistema. Me refiero a la Dehesa del toro bravo en particular, y la Dehesa española en general.