¿Para cuándo un Premio Nobel español de ciencias?

Respecto al nivel internacional de España se producían dos sucesos extraños. El primero es que dado el nivel de la Liga española y el éxito internacional de clubes como el Atlético de Madrid, el FC Barcelona y, sobre todo, el Real Madrid, la selección española nunca hubiese ganado un Campeonato del Mundo. Finalmente, gracias a una generación de futbolistas extraordinarios y una idea de juego que creó Luis Aragonés, España ganó el Mundial.

Sin embargo, queda otro misterio: ¿por qué España no ha ganado ningún Nobel en Física o Economía, o una Medalla Fields en Matemáticas? El nivel medio de la enseñanza española es bastante mediocre, como indica el Informe PISA, pero es que el nivel de la enseñanza de excelencia parece estar, según el índice marcado por dichos premios, todavía peor. Explicaba Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, que en su país, Francia, hay un sector de la educación comprometido con la excelencia, aunque el resto del sistema educativo es más bien mediocre. Francia tiene varios Nobel en Ciencias ganados recientemente. En Francia suelen ignorar el Informe PISA porque no les deja en buen lugar. Y eso que están sistemáticamente por encima de España… Es decir, somos peores que en Francia tanto en el nivel medio como en el nivel de excelencia. Pero en Francia han desarrollado centros de excelencia al margen del sistema universitario normal. La gran asignatura pendiente de España que no ha sabido crear un sistema puramente meritocrático sin sombra de funcionariado ni amiguismo al estilo de Escuela Politécnica, el ENSTA Paris, el Collège de France o el Centro Nacional para la Investigación Científica, Escuela Normal Superior de París, École de physique des Houches… Los Campus de Excelencia Internacional se hicieron sobre la base del sistema universitario ya existente, que es como construir con los cimientos en terrenos pantanosos.