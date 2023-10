El segundo exilio de Segundo Serrano Poncela

Octubre, 2023. Madrid. Feria del Libro Antiguo y de Ocasión. Paseo de Recoletos. Camino de la Biblioteca Nacional me paro en todas las casetas y pregunto: ¿tienen algún libro de Segundo Serrano Poncela? Los libreros me miran extrañados. Es como si les preguntara por un extraterrestre. Desconocen al autor. A algunos les suena su nombre. Hallo, al fin, una librera que vendió el año pasado uno de sus libros publicado por Losada. Es imposible encontrar una sola de sus obras. Es entonces, sí, cuando me percato de los tesoros que guardo en mi biblioteca de este extraordinario escritor. Sólo por su libro sobre El pensamiento de Unamuno (1953), sin duda alguna la mejor síntesis que se ha escrito hasta hoy sobre el filósofo español, debería figurar en los anaqueles principales de todas las bibliotecas de España. La filosofía de la existencia de Unamuno nadie la he explicado mejor que Serrano Poncela: "La conciencia de existir, en el hombre, no necesita para Unamuno razón de ser, porque está por encima de todas las razones. Es una categoría esencial: la existencia posee su propia esencia: ´No hace falta probar la existencia de aquello que se tiene conciencia inmediata'". (1953, 101)