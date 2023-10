Hannah Arendt: ¿Israel en la UE?

Hannah Arendt era una mujer peculiar. Alemana y judía, exiliada en EE. UU. cuando los nazis, tenía un talento único para irritar a alemanes, judíos y estadounidenses. No se llega a ser uno de los filósofos políticos más influyentes del siglo XX diciendo banalidades sobre el bien y el mal. Estudiante de filosofía con Martin Heidegger, filósofo supremo aunque él mismo nazi, Arendt tenía por costumbre seguir la regla de su inspiración máxima, Aristóteles, cuando decía que cabía ser amigo de Platón, pero más todavía de la verdad. También aprendió de Heidegger que el pensamiento es una actividad solitaria (aunque el filósofo de Friburgo no se aplicó la máxima a sí mismo cuando decidió incorporarse a las manadas hitlerianas).

En la película Hannah Arendt, de Margarethe von Trotta, la filósofa tiene discusiones sobre todo con judíos. En particular, con los sionistas Kurt Blumenfeld y Hans Jonas, que eran muy amigos de ella en su época alemana. La película se centra en el período en el que Arendt se desplazó a Jerusalén para escribir unos artículos para New Yorker sobre el juicio al jerarca nazi Eichmann, que había sido secuestrado en Argentina por el gobierno de Ben Gurion. Pero Arendt se comportó como lo que era, una filósofa y presentó dos tesis novedosas y, para sus amigos judíos y sionistas, escandalosas. La primera, que Eichmann no era un monstruo moral, sino un tipo completamente normal que se había dejado abducir por la banalidad de unos clichés y arrastrar por una burocracia infernal. La segunda, que los líderes judíos alemanes habían podido emprender un camino intermedio entre una resistencia heroica, pero suicida, y un colaboracionismo sumiso. En una secuencia de la película, Blumenfeld la acusa de no amar a su pueblo, a lo que Arendt responde que solo ama a sus amigos, no a los judíos (entendidos como una abstracción). En otra secuencia le inquieren por qué ha tratado el genocidio judío como un crimen contra la humanidad y no precisamente contra los judíos, a lo que responde que lo que pretendían negar justamente los nazis era la humanidad de los judíos.