Nacionalismo y cosmopolitismo judíos (II)

No sé hasta que punto la dispersión de un pueblo por el mundo es compatible con su cultura nacional. Dicho de otro modo, me cuesta admitir que las ideas y creencias de un determinado grupo humano, por ejemplo, el judío, se conserven mejor entre los estrechos márgenes de una nación y un territorio determinado que en el contacto, e incluso en la asimilación, de otras culturas y civilizaciones nacionales. Quizá sea verdad que en un mundo libre y bien comunicado, plural y democrático, la situación más natural de cualquier grupo étnico sea tender hacia la dispersión. Podría ser. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que para estudiar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, las contradicciones y las paradojas, en fin, la vida de la comunidad judía tendrá que pasarse por el estudio de la relación entre el ansiado nuevo Estado de Israel, surgido en 1948, y la diáspora judía por el mundo. Es necesario entrar en la historia del pueblo de Israel para plantear con cierta solvencia las grandes preguntas que debería abordar el sionismo de nuestra época.