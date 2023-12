¿Por qué ataca Pedro Sánchez a Israel? La ideología decolonizadora

Pedro Sánchez es un animal político instintivo. Mientras que para el común de los mortales el sentido fundamental es la vista, para un político como Sánchez es el olfato. Huele la sangre del enemigo herido, así como las oportunidades de alianzas que le benefician. Se habla mucho de que no tiene ningún respeto por la verdad, pero esto no es estrictamente cierto. Lo que sucede es que cree en la verdad instrumental, en la verdad utilitaria, en la verdad como aquello que le hace sobrevivir a él y a su organización, el PSOE, y su ideología, el socialismo.

Sin duda, hay un componente exclusivamente pragmático en su apuesta a favor de Hamás (lo que como buen político orwelliano denomina "alto el fuego" y "ayuda humanitaria"), pero también hay un fondo intelectual. Pedro Sánchez considera que sus mentiras factuales son verdades políticas. Para ello ha tenido que cocerse a fuego lento en la marmita de los relatos legitimadores de las mentiras políticamente correctas que forman el estado mental del "progresista" típico que no sale de la burbuja mediática del New York Times, el New Yorker, The Guardian, BBC y Sky News, ciñéndonos al ámbito anglosajón.