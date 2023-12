Pedro Sánchez y el Frente Popular: la amnistía y el Poder Judicial

Es un error seguir hablando del gobierno presidido por Pedro Sánchez como si fuera rehén político de partidos nacionalistas, filoterroristas o comunistas. Ya hace mucho tiempo que comprendí para mis adentros, y para mis afueras, que estamos ante un largo caballero, 190 centímetros de altura, que es un Largo Caballero en política, personaje socialista al que cita poco pero al que imita en lo esencial, aunque no en lo moral, en lo digno, en lo sincero.

No va a remolque de nadie, ni se ha rendido a nadie, ni es prisionero de nadie. Quiere ser más que todos y más que nadie. No va a rastras. Al contrario, quiere ser y es el abanderado de un nuevo régimen que tendrá otra Constitución, cuyo proceso constituyente reconoció ya uno de sus ministros, no la de 1978.

Se diferencia del otro Largo Caballero en una cosa: dice lo contrario de lo que piensa y lo hace con la intención de engañar. Esto es, miente con alevosía. Francisco Largo Caballero no mentía ni cuando anunciaba su deseo de implantar una dictadura. Esto hace que Pedro Sánchez sea lo peor que le haya pasado a España y al socialismo patrio, al que conduce directamente al precipicio de la Historia.