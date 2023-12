Cómo hundir Harvard con perspectiva progresista

Se nos dice repetidamente que cuando las mujeres lleguen al poder y gobiernen, el mundo será un lugar mucho mejor. Si además dicha mujer es negra, miel sobre hojuelas. Habrá un arcoíris permanentemente, toda la energía será renovable, los leones se convertirán al veganismo y el público verá con igual fervor la Champions masculina y femenina. Sin embargo, últimamente esa creencia en la supremacía antropológica femenina ha quedado seriamente puesta en cuestión. No me refiero a las habituales sectarias, incompetentes y ultras feministas del gobierno del macho alfa Sánchez, sino que en esta ocasión las protagonistas negativas han sido las presidentas de las muy (hasta ahora) prestigiosas universidades de Harvard, Penn y el MIT. Todas ellas se negaron a comprometerse contra incitaciones al exterminio de los judíos en el seno de sus universidades, en un contexto en el que los ataques antisemitas se están incrementando en todo Occidente por parte de la pinza entre la izquierda y el islamismo. Todas ellas han echado mano de la libertad de expresión para amparar la judefobia, lo que sería aceptable si anteriormente no hubiesen aplicado la censura y el acoso contra aquellos que hubiesen cuestionado sus dogmas del activismo político, además de sobreproteger a determinados grupos étnicos, religiosos y de orientación sexual, dejando expuestos a otros.